В реестр брянских обманутых дольщиков включили 131 человека

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-31T17:12:34+03:00

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В реестр обманутых дольщиков в Брянской области, которые нуждаются в защите, за год включили 131 новых участников. 239 собственников восстановили в правах. Еще несколько домов, в которых люди купили квартиры, нужно достроить. В реестре числятся 22 человека, купивших одну из 104 квартир в доме на улице Молодой Гвардии. Подрядчик должен утеплить стены, устроить тепловой пункт, систему автоматизации и благоустроить территорию вокруг. Работы планируют завершить во втором квартале этого года. На достройку этого объекта из бюджета выделили около 40 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Достраивают многоквартирный дом на улице Гражданской. Дольщики купили здесь 74 квартиры и 15 нежилых помещений. На объекте нужно устроить наружные сети, утеплить крышу, провести штукатурно-малярные работы и благоустройство.

На днях начнут достраивать 12-этажный дом на улице Желябова в районе Камвольного комбината.

31 января начались работе на недостроенном доме на улице Степной. Здесь монтируют инженерные сети, предстоит провести сантехнические работы. А также возвести перегородки в одном из подъездов дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU