В Добруни школьный автобус врезался в маршрутку

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-31T16:42:00+03:00

В момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Утром на улице Полевой в Добруни произошло ДТП. Здесь около 8.20 школьный автобус ПАЗ врезался в маршрутку "Пежо Боксер". По предварительной информации, 67-летний водитель ПАЗа не уступил дорогу микроавтобусу. В автоавари, как сообщают в УГИБДД по Брянской области, никто не пострадал. В момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU