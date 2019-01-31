В Добруни школьный автобус врезался в маршрутку
В автоаварии никто не пострадал
В момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Утром на улице Полевой в Добруни произошло ДТП. Здесь около 8.20 школьный автобус ПАЗ врезался в маршрутку "Пежо Боксер". По предварительной информации, 67-летний водитель ПАЗа не уступил дорогу микроавтобусу. В автоавари, как сообщают в УГИБДД по Брянской области, никто не пострадал. В момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU