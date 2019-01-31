С начала года в Брянске сбили 12 пешеходов
На дорогах Брянска с начала года сбили 12 человек, в том числе двое детей. Более тысячи пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, оштрафовали. Такую статистику приводят в городской Госавтоинспекции.
- При этом большинство совершают одну и ту же ошибку, которая приводит к дорожно-транспортному происшествию, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - Выходят на нерегулируемый пешеходный переход, не оценив расстояние до приближающихся машин, их скорость и безопасность пересечения проезжей части дороги. Чаще всего такие ошибки допускают пенсионеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU