С начала года в Брянске сбили 12 пешеходов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-31T16:20:31+03:00

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На дорогах Брянска с начала года сбили 12 человек, в том числе двое детей. Более тысячи пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, оштрафовали. Такую статистику приводят в городской Госавтоинспекции.

- При этом большинство совершают одну и ту же ошибку, которая приводит к дорожно-транспортному происшествию, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - Выходят на нерегулируемый пешеходный переход, не оценив расстояние до приближающихся машин, их скорость и безопасность пересечения проезжей части дороги. Чаще всего такие ошибки допускают пенсионеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU