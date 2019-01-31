СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-31T16:03:34+03:00

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22-летнего брянца подозревают в краже сумки у посетительницы кафе в Бежицком районе. Пока потерпевшая танцевала, злоумышленник похитил ее сумку с четырьмя тысячами рублей и мобильным телефоном.

Оказалось, что подозреваемый брянец уже был судим. Полицейским молодой человек рассказал, что воспользовался моментом, когда 38-летняя женщина отошла на танцпол, оставив свои вещи без присмотра.

Теперь горожанину грозит еще один срок. До суда он будет под арестом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU