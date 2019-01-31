Умер преподаватель Брянского государственного университета Владимир Залепеев
29 января скоропостижно скончался преподаватель Брянского государственного университета имени Петровского Владимир Залепеев. Ему был 51 год.
Владимир Николаевич 25 лет преподавал на факультете истории и международных отношений.
- Прекрасный специалист, великолепный лектор, вдумчивый рассказчик, обладающий тонким искристым юмором, - так вспоминают Владимира Залепеева коллеги.
Преподаватели вуза выражают соболезнования семье Владимира Николаевича.
Прощание с педагогом пройдет 1 февраля в 12. 00 в храме на территории центрального кладбища Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU