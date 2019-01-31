2019-01-31T14:55:16+03:00
Общество

Умер преподаватель Брянского государственного университета Владимир Залепеев

С ним просятся 1 февраля
Мария Дедкова
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Владимир Николаевич 25 лет преподавал на факультете истории и международных отношений. Фото: официальный сайт БГУ имени И.ПетровскогоВладимир Николаевич 25 лет преподавал на факультете истории и международных отношений. Фото: официальный сайт БГУ имени И.Петровского
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29 января скоропостижно скончался преподаватель Брянского государственного университета имени Петровского Владимир Залепеев. Ему был 51 год.

Владимир Николаевич 25 лет преподавал на факультете истории и международных отношений.

- Прекрасный специалист, великолепный лектор, вдумчивый рассказчик, обладающий тонким искристым юмором, - так вспоминают Владимира Залепеева коллеги.

Преподаватели вуза выражают соболезнования семье Владимира Николаевича.

Прощание с педагогом пройдет 1 февраля в 12. 00 в храме на территории центрального кладбища Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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