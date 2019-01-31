В Брянске эвакуировали торговый центр "Весна"
Днем в четверг, 31 января, в Брянске эвакуировали торговый центр "Весна". Сотрудников и посетителей вывели на улицу, пока здания обследовали специалисты экстренных служб и силовики. Как пишут пользователи в соцсетях, здание обследовали специалисты вместе с служебной собакой. Только после проверки сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в торговый центр.
Напомним, 30 января по городу прокатилась волна массовых эвакуаций по школам, административным зданиям и торговым центрам. Тогда причиной стали сообщения лже-террористов, которые якобы заминировали здания.
Здание обследовали специалисты вместе с служебной собакой. Фото: vk.com, Мария Туркова
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ИСТОЧНИК KP.RU