СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-31T14:39:56+03:00

Сотрудников и посетителей вывели на улицу, пока здания обследовали специалисты экстренных служб и силовики. Фото: vk.com, Мария Туркова

Сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в здание только после осмотра экстренных служб

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Днем в четверг, 31 января, в Брянске эвакуировали торговый центр "Весна". Сотрудников и посетителей вывели на улицу, пока здания обследовали специалисты экстренных служб и силовики. Как пишут пользователи в соцсетях, здание обследовали специалисты вместе с служебной собакой. Только после проверки сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в торговый центр.

Напомним, 30 января по городу прокатилась волна массовых эвакуаций по школам, административным зданиям и торговым центрам. Тогда причиной стали сообщения лже-террористов, которые якобы заминировали здания.

Здание обследовали специалисты вместе с служебной собакой. Фото: vk.com, Мария Туркова

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ИСТОЧНИК KP.RU