2019-01-31T13:28:46+03:00
Общество

На борьбу с гололедом в Брянске вышли 20 человек и 14 единиц техники

Они посыпают реагентом тротуары и остановки
Мария Дедкова
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Рабочие посыпают остановки и тротуары вручную.Рабочие посыпают остановки и тротуары вручную.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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После оттепели, наступившей в Брянске, 30 января коммунальщики вышли на борьбу с гололедом. 20 рабочих посыпают реагентом тротуары и остановки, помогают им 14 единиц техники, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют 31 декабря. В горадминистрации просят владельцев зданий организовать очистку крыш от наледи и снега.

При возникновении ЧС брянцы должны позвонить в «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по телефонам: 112, 26-06-44 и 26-36-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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