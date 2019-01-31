На борьбу с гололедом в Брянске вышли 20 человек и 14 единиц техники

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-31T13:28:46+03:00

Они посыпают реагентом тротуары и остановки

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После оттепели, наступившей в Брянске, 30 января коммунальщики вышли на борьбу с гололедом. 20 рабочих посыпают реагентом тротуары и остановки, помогают им 14 единиц техники, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют 31 декабря. В горадминистрации просят владельцев зданий организовать очистку крыш от наледи и снега.

При возникновении ЧС брянцы должны позвонить в «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по телефонам: 112, 26-06-44 и 26-36-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU