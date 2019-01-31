В Стародубе дорогу не поделили две иномарки

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-31T13:12:13+03:00

Один из автомобилистов выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Брянской области

В ДТП пострадали три человека

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На улице Ленина в Стародубе 30 января около 10.25 случилось ДТП. По предварительной информации, 24-летний водитель "Мерседес Бенц" выехал на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с автомобилем "Фольксваген Пассат", сообщает УГИБДД по Брянской области.

В автоаварии пострадали три человека. 33-летняя пассажирка "Фольксвагена" получила перелом бедра. 20-летний пассажир "Мерседеса" - перелом плеча. Их госпитализировали.

41-летний водитель первой иномарки сломал ногу. Медики оказали первую помощь пострадавшему и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU