2019-01-31T12:41:36+03:00
Происшествия

Брянец пойдет под суд за организацию нарколаборатории

Около шести лет горожанин выращивал у себя дома запрещенные растения
Мария Дедкова
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По версии следствия, горожанин шесть лет "выращивал" у себя дома наркотики.По версии следствия, горожанин шесть лет "выращивал" у себя дома наркотики.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Бежицкий районный суд передали дело брянца, которого обвиняют в организации нарколаборатории.

По версии следствия, в 2012 году горожанин устроил у себя дома теплицу для кактусов, из которых можно делать наркотики. А с 2017 года во дворе начал выращивать коноплю, которую затем продавал.

Лабораторию злоумышленника полицейские обнаружили в 2018-м, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 39-летнего дельца задержали. Из лаборатории изъяли 73 наркотикосодержащих растения и больше килограмма каннабиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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