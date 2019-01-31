Брянец пойдет под суд за организацию нарколаборатории

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-31T12:41:36+03:00

По версии следствия, горожанин шесть лет "выращивал" у себя дома наркотики. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Около шести лет горожанин выращивал у себя дома запрещенные растения

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В Бежицкий районный суд передали дело брянца, которого обвиняют в организации нарколаборатории.

По версии следствия, в 2012 году горожанин устроил у себя дома теплицу для кактусов, из которых можно делать наркотики. А с 2017 года во дворе начал выращивать коноплю, которую затем продавал.

Лабораторию злоумышленника полицейские обнаружили в 2018-м, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 39-летнего дельца задержали. Из лаборатории изъяли 73 наркотикосодержащих растения и больше килограмма каннабиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU