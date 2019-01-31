2019-01-31T12:21:27+03:00
Политика

В Брянске прошла пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова

Депутат обсуждал с однопартийцами планы на ближайший год
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Сергей Обухов рассказал, что, по прогнозам социологов, Брянская область изменит свой политический курс.Сергей Обухов рассказал, что, по прогнозам социологов, Брянская область изменит свой политический курс.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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30 января в Брянске состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы Сергея Обухова. Политический деятель и его однопартийцы из нашей области встретились с журналистами и обсудили планы на ближайший год.

Сергей Обухов рассказал, что, по прогнозам социологов, Брянская область изменит свой политический курс и даже может вернуться в, так называемый, «красный пояс».

Кроме этого, на пресс-конференции депутат заявил, что партия готова поддержать всех гражданских активистов, выступающих за социальную справедливость.

На встрече стало ясно, что партия собирается увеличить свой электорат, сделав ставку на работающих людей в возрасте от 45 до 55 лет.

Также коммунисты планируют выставить кандидатов на каждое место на грядущих выборах в Брянскую областную Думу.

В конце встречи Сергей Обухов рассказал об опыте регионов, где коммунисты достигли значительных успехов на выборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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