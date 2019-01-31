В Брянске прошла пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова
30 января в Брянске состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы Сергея Обухова. Политический деятель и его однопартийцы из нашей области встретились с журналистами и обсудили планы на ближайший год.
Сергей Обухов рассказал, что, по прогнозам социологов, Брянская область изменит свой политический курс и даже может вернуться в, так называемый, «красный пояс».
Кроме этого, на пресс-конференции депутат заявил, что партия готова поддержать всех гражданских активистов, выступающих за социальную справедливость.
На встрече стало ясно, что партия собирается увеличить свой электорат, сделав ставку на работающих людей в возрасте от 45 до 55 лет.
Также коммунисты планируют выставить кандидатов на каждое место на грядущих выборах в Брянскую областную Думу.
В конце встречи Сергей Обухов рассказал об опыте регионов, где коммунисты достигли значительных успехов на выборах.
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ИСТОЧНИК KP.RU