На трассе в Клетнянском районе столкнулись легковушка и грузовик: пострадали двое

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-31T11:35:53+03:00

42-летнего водителя "Фотона", пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. Фото: УГИБДД по Брянской области

По предварительной информации, один из автомобилистов не справился с управлением

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В Клетнянском районе около поселка Косик произошло ДТП. Около 15.50 30 января на 23-м километре трассы «Орел-Клетня» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Хендей Метрикс" не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "Фотон".

В ДТП, как сообщает областная Госавтоинспекция, пострадали двое. 33-летняя пассажирка легковушки получила сотрясение мозга, перелом руки и поранила лицо. Ее осмотрели медики, оказали необходимую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

42-летнего водителя "Фотона", пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Автомобилиста с переломами ног госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU