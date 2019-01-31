2019-01-31T11:35:53+03:00
Происшествия

На трассе в Клетнянском районе столкнулись легковушка и грузовик: пострадали двое

По предварительной информации, один из автомобилистов не справился с управлением
Мария Дедкова
Поделиться:
42-летнего водителя "Фотона", пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. Фото: УГИБДД по Брянской области42-летнего водителя "Фотона", пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. Фото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

В Клетнянском районе около поселка Косик произошло ДТП. Около 15.50 30 января на 23-м километре трассы «Орел-Клетня» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Хендей Метрикс" не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "Фотон".

В ДТП, как сообщает областная Госавтоинспекция, пострадали двое. 33-летняя пассажирка легковушки получила сотрясение мозга, перелом руки и поранила лицо. Ее осмотрели медики, оказали необходимую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

42-летнего водителя "Фотона", пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Автомобилиста с переломами ног госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На борьбу с гололедом в Брянске вышли 20 человек и 14 единиц техники
В Стародубе дорогу не поделили две иномарки
Брянец пойдет под суд за организацию нарколаборатории
В Брянске прошла пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова
Глава Суземского района Александр Северинов ушел в отставку
Житель Трубчевского района до смерти забил знакомого разводным ключом
На перекрестке у Бум-сити в Брянске перевернулась машина скорой
В Брянске в память о Сталинградской битве станцуют «Случайный вальс»
В Брянске белоруса осудили за обман продавцов сотовых телефонов
Житель Клинцовского района ждет суда за то, что бросился в мать горячей кастрюлей
Прокуратура потребовала построить пандусы на остановках в Фокинском районе Брянска
В прошлом году с улиц Брянска убрали 352 незаконных киоска
Стань депутатом от ЛДПР!
В Брянске 1 февраля ограничат парковку на улице Горького
Два брянских педагога получили Почетные грамоты от президента страны
Житель Дятьковского района обокрал своего работодателя