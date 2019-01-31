2019-01-31T11:18:48+03:00
Политика

Глава Суземского района Александр Северинов ушел в отставку

Временным руководителем назначили Александра Коротченкова
Мария Дедкова
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Свое решение депутат озвучил на очередной сессии райсовета.Свое решение депутат озвучил на очередной сессии райсовета.Фото: Иван ВИСЛОВ
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30 января на очередной сессии райсовета глава Суземского района Александр Северинов объявил о своем уходе. Депутат решил покинуть пост по собственному желанию, сообщает местная газета "Рассвет".

Депутаты большинством голосов приняли отставку. Временно руководить районом будет заместитель председателя районного Совета Александр Коротченков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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