Житель Трубчевского района до смерти забил знакомого разводным ключом
22-летнего жителя поселка Белая Березка, что в Трубчевском районе, будут судить за то, что он до смерти забил знакомого разводным ключом.
Все случилось вечером 12 января. По версии следствия, молодой человек выпивал вместе с 28-летним знакомым. Во время застолья приятели поссорились. Младший из друзей достал разводной ключ и несколько раз ударил другого. От полученных травм, как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, потерпевший 24 января скончался в больнице.
Обвиняемого заключили под стражу. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU