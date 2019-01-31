Житель Трубчевского района до смерти забил знакомого разводным ключом

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-31T11:04:39+03:00

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22-летнего жителя поселка Белая Березка, что в Трубчевском районе, будут судить за то, что он до смерти забил знакомого разводным ключом.

Все случилось вечером 12 января. По версии следствия, молодой человек выпивал вместе с 28-летним знакомым. Во время застолья приятели поссорились. Младший из друзей достал разводной ключ и несколько раз ударил другого. От полученных травм, как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, потерпевший 24 января скончался в больнице.

Обвиняемого заключили под стражу. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU