2019-01-31T10:51:45+03:00
Происшествия

На перекрестке у Бум-сити в Брянске перевернулась машина скорой

ДТП произошло утром 31 января[фото]
Елена РАКОВА
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Автомобиль скорой помощи завалился на бок. Фото: vk.com, Алексей ЦыкуновАвтомобиль скорой помощи завалился на бок. Фото: vk.com, Алексей Цыкунов
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На перекрестке улиц III Интернационала и 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло утром 31 января.

По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль скорой помощи ехал со включенным спецсигналом на красный свет. Но водитель легковушки "Опель Астра" не пропустил скорую. Пытаясь уйти от столкновения автомобиль медиков опрокинулся.

На место автоаварии приехала вторая машина скорой помощи, медики осмотрели пострадавших и оказали необходимую помощь. В госпитализации никто из участников ДТП не нуждается.

Полицейские выясняют подробности и обстоятельства автоаварии.

У легковушки от удара смяло капот. Фото: vk.com, Сергей Иваньков.

У легковушки от удара смяло капот. Фото: vk.com, Сергей Иваньков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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