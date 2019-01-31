В Брянске в память о Сталинградской битве станцуют «Случайный вальс»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-31T09:55:17+03:00

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В Брянске в честь 76-летия победы в Сталинградской битве пройдет акция «Память в танце. Случайный вальс». Она состоится в пятницу, 1 февраля, в три часа дня на театральной площади. Вальс станцуют студенты, представители молодежных общественных организаций и другие жители города.

Песню «Случайный вальс» жителя Брянска услышат через систему звукового оповещения в автобусах и троллейбусах, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

Песню «Случайный вальс» написал композитор Марк Фрадкин после окончания Сталинградской битвы. В ее основу легла реальная история, которая произошла во время войны. О ней автору рассказал летчик Василий Васильев. Однажды лейтенант поздно вечером проезжал по небольшой деревушке в прифронтовой полосе. Молодежь танцевала вальс под старый патефон. В сторонке стояла одинокая девушка. Летчик пригласил ее на танец. Он успел узнать только, как ее зовут. Засигналил шофер и ему пришлось уехать. Молодой офицер не смог забыть девушку и попросил композитора написать песню, чтобы Зина узнала, что это о ней. Песня стала популярной. Ее услышала та самая Зина. Она попыталась разыскать летчика, но тот погиб в одном из воздушных боев.

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ИСТОЧНИК KP.RU