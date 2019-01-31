2019-01-31T09:10:08+03:00
Происшествия

В Брянске белоруса осудили за обман продавцов сотовых телефонов

Мужчина заламывал купюры и платил меньше
Марина АНТОНОВА
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Сумму причиненного ущерба оценили больше чем в 320 тысяч рублей.Сумму причиненного ущерба оценили больше чем в 320 тысяч рублей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске осудили жителя Белоруссии за обман продавцов сотовых телефонов с рук. Мужчина получил один год и два месяца колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что с декабря 2017-го по август 2018 года мужчина покупал дорогостоящие телефоны с рук, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – При расплате он передавал собственникам меньшую сумму денег. Для этого он ловкими манипуляциями подгибал купюры.

Сумму причиненного ущерба оценили больше чем в 320 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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