В Брянске белоруса осудили за обман продавцов сотовых телефонов
Мужчина заламывал купюры и платил меньше
Сумму причиненного ущерба оценили больше чем в 320 тысяч рублей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске осудили жителя Белоруссии за обман продавцов сотовых телефонов с рук. Мужчина получил один год и два месяца колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что с декабря 2017-го по август 2018 года мужчина покупал дорогостоящие телефоны с рук, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – При расплате он передавал собственникам меньшую сумму денег. Для этого он ловкими манипуляциями подгибал купюры.
Сумму причиненного ущерба оценили больше чем в 320 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU