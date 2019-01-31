2019-01-31T09:03:35+03:00
Происшествия

Житель Клинцовского района ждет суда за то, что бросился в мать горячей кастрюлей

Женщина сломала палец на руке
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело на сына потерпевшей в ближайшее время будут рассматривать в Клинцовском районном суде.Уголовное дело на сына потерпевшей в ближайшее время будут рассматривать в Клинцовском районном суде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителя Клинцовского района будут судить за причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета в качестве оружия.

- По версии следствия, 11 сентября прошлого года пьяный мужчина поссорился со своей пожилой матерью, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он схватил с газовой плиты кастрюлю, в которой была горячая, только что приготовленная еда, и бросил в женщину.

Кастрюля попала потерпевшей по левой руке. 64-летняя женщина получила серьезный перелом пальца.

Уголовное дело на сына потерпевшей в ближайшее время будут рассматривать в Клинцовском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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