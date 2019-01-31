2019-01-31T08:55:44+03:00
Общество

Прокуратура потребовала построить пандусы на остановках в Фокинском районе Брянска

Инвалиды не могут добраться до социальных объектов
Марина АНТОНОВА
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Прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала от Брянской городской администрации обеспечить инвалидов доступной средой.Прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала от Брянской городской администрации обеспечить инвалидов доступной средой.Фото: Марина АНТОНОВА
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Прокуратура потребовала построить пандусы и тротуары на остановках в Фокинском районе Брянска. Из-за их отсутствия инвалиды не могут добраться до социальных объектов.

Пандусов нет на остановках «Мясокомбинат», «Больничный городок», «Завод «Литий», «Брянсксельмаш», «Школа № 51», «Западная», «Гипермаркет «Линия-2» и «Памятник Танкистам». Хотя последние два года проспект Московский капитально ремонтируют, но на некоторых участках до сих пор нет тротуаров. Их пообещали обустроить в следующем году.

А прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала от Брянской городской администрации обеспечить инвалидов доступной средой. Суд это требование удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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