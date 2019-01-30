2019-01-30T18:19:31+03:00
Общество

В прошлом году с улиц Брянска убрали 352 незаконных киоска

Это все нестационарные торговые объекты, которые без разрешения стояли в городе
Елена РАКОВА
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Все незаконные киоски с улиц города убрали.Все незаконные киоски с улиц города убрали.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В прошлом году с улиц Брянска снесли 352 киоска, которые по словам чиновников из горадминистрации, были установлены незаконно.

- К настоящему времени можно утверждать, что практически все незаконные торговые объекты, установленные с явными нарушениями законодательства, демонтированы, - сказала руководитель отдела муниципального контроля Брянской горадминистрации Татьяна Цыганок. - Собственники незаконных торговых объектов активно оспаривали действия городской администрации в суде. За последнее время были поданы иски в отношении 37 НТО. На данный момент по 33 из них еще идут судебные процессы, а по 4 уже вынесены решения в пользу администрации.

Кроме того, в прошлом году с городских улиц убрали 275 незаконных рекламных щитов. Но на территории города все еще размещены 195 щитов, подлежащих сносу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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