В прошлом году с улиц Брянска убрали 352 незаконных киоска
В прошлом году с улиц Брянска снесли 352 киоска, которые по словам чиновников из горадминистрации, были установлены незаконно.
- К настоящему времени можно утверждать, что практически все незаконные торговые объекты, установленные с явными нарушениями законодательства, демонтированы, - сказала руководитель отдела муниципального контроля Брянской горадминистрации Татьяна Цыганок. - Собственники незаконных торговых объектов активно оспаривали действия городской администрации в суде. За последнее время были поданы иски в отношении 37 НТО. На данный момент по 33 из них еще идут судебные процессы, а по 4 уже вынесены решения в пользу администрации.
Кроме того, в прошлом году с городских улиц убрали 275 незаконных рекламных щитов. Но на территории города все еще размещены 195 щитов, подлежащих сносу.
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ИСТОЧНИК KP.RU