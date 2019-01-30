2019-01-30T16:59:28+03:00
Общество

В Брянске 1 февраля ограничат парковку на улице Горького

Также машину нельзя будет оставить на улице и площади Карла Маркса
Мария Дедкова
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Автомобили нельзя будет оставить у здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВААвтомобили нельзя будет оставить у здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВА
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В Брянске 1 февраля с 8.00 до 17.00 ограничат парковку на нечетной стороне улицы Горького. Оставить машину нельзя будет на участке от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина, на улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса, на площади Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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