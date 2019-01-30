2019-01-30T17:42:02+03:00
Общество

Два брянских педагога получили Почетные грамоты от президента страны

Награды вручили Александру Будаеву и Ирине Кореньковой
Мария Дедкова
Поделиться:
За заслуги в области образования Почетной грамоты главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев. (в центре)За заслуги в области образования Почетной грамоты главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев. (в центре)Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

30 января двум брянским педагогам вручили грамоту и благодарность от президента страны. Награды учителя получили на торжестве в облатсном департаменте образования из рук заместителя губернатора Владимира Оборотова, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

За заслуги в области образования Почетной грамотой главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев.

Благодарность от президента за многолетний добросовестный труд получила Ирина Коренькова, учитель школы № 67 из Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске 1 февраля ограничат парковку на улице Горького
Житель Дятьковского района обокрал своего работодателя
Прямым поездам из Брянска до Москвы присвоили имя Ивана Паристого
В подвале пятиэтажки на улице Полесской в Брянске произошел пожар
Шесть работ брянских фотохудожников представят в Русском музее
Брянские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по восточному единоборству сетокан
В Жирятино прокуратура потребовала от коммунальщиков убрать сосульки с крыш зданий
В Брянской области задержали нарушительницу границы
45-летний житель Белых Берегов пойдет под за убийство знакомого
В Дубровском районе 17-летнего парня будут судить за нападение с битой на знакомого
Мэрия: обрушившееся здание на улице Красноармейской в Брянске было самостроем
Брянская пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей
В Брянске будут судить хулигана, стрелявшего из обреза по домам и машинам соседей
В сети проявилось видео обрушения здания на улице Красноармейской в Брянске
На трассе в Карачевском районе легковушка врезалась в грузовик: пострадал 73-летний автомобилист
В Унечском районе загорелся тепловоз
Почепский водоканал задолжал своим сотрудникам больше полумиллиона рублей
18-летняя сирота из Стародубского района осталась без жилья
С мая самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать три раза в неделю
Из горящей квартиры в Володарском районе Брянска спасли двух человек
В Брянске наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры области
Жителей Брянска предупредили о гололедице