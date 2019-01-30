Два брянских педагога получили Почетные грамоты от президента страны
30 января двум брянским педагогам вручили грамоту и благодарность от президента страны. Награды учителя получили на торжестве в облатсном департаменте образования из рук заместителя губернатора Владимира Оборотова, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
За заслуги в области образования Почетной грамотой главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев.
Благодарность от президента за многолетний добросовестный труд получила Ирина Коренькова, учитель школы № 67 из Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU