Два брянских педагога получили Почетные грамоты от президента страны

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-30T17:42:02+03:00

За заслуги в области образования Почетной грамоты главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев. (в центре) Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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30 января двум брянским педагогам вручили грамоту и благодарность от президента страны. Награды учителя получили на торжестве в облатсном департаменте образования из рук заместителя губернатора Владимира Оборотова, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

За заслуги в области образования Почетной грамотой главы государства удостоился заместитель директора Меленской средней школы Стародубского района Александр Будаев.

Благодарность от президента за многолетний добросовестный труд получила Ирина Коренькова, учитель школы № 67 из Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU