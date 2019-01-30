2019-01-30T16:29:45+03:00
Общество

Житель Дятьковского района обокрал своего работодателя

Добычей вора стали запчасти и автомобильные диски
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дятьковском районе по подозрению в краже задержали 32-летнего жителя города Фокино. По версии следствия, он стащил у своего работодателя запчасти и автомобильные диски на 100 тысяч рублей.

С сообщением о краже обратился 32-летний житель Дятьковского района. Он рассказал, что из его автомастерской пропали вещи. В воровстве он заподозрил одного из своих сотрудников, который уже несколько дней не появлялся на работе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Опасения мужчины подтвердились. Запчасти злоумышленник успел сдать в пункт приема металла за 10 тысяч рублей.

Теперь за кражу жителю Фокино грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске 1 февраля ограничат парковку на улице Горького
Два брянских педагога получили Почетные грамоты от президента страны
Прямым поездам из Брянска до Москвы присвоили имя Ивана Паристого
В подвале пятиэтажки на улице Полесской в Брянске произошел пожар
Шесть работ брянских фотохудожников представят в Русском музее
Брянские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по восточному единоборству сетокан
В Жирятино прокуратура потребовала от коммунальщиков убрать сосульки с крыш зданий
В Брянской области задержали нарушительницу границы
45-летний житель Белых Берегов пойдет под за убийство знакомого
В Дубровском районе 17-летнего парня будут судить за нападение с битой на знакомого
Мэрия: обрушившееся здание на улице Красноармейской в Брянске было самостроем
Брянская пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей
В Брянске будут судить хулигана, стрелявшего из обреза по домам и машинам соседей
В сети проявилось видео обрушения здания на улице Красноармейской в Брянске
На трассе в Карачевском районе легковушка врезалась в грузовик: пострадал 73-летний автомобилист
В Унечском районе загорелся тепловоз
Почепский водоканал задолжал своим сотрудникам больше полумиллиона рублей
18-летняя сирота из Стародубского района осталась без жилья
С мая самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать три раза в неделю
Из горящей квартиры в Володарском районе Брянска спасли двух человек
В Брянске наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры области
Жителей Брянска предупредили о гололедице