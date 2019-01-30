Житель Дятьковского района обокрал своего работодателя

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-30T16:29:45+03:00

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В Дятьковском районе по подозрению в краже задержали 32-летнего жителя города Фокино. По версии следствия, он стащил у своего работодателя запчасти и автомобильные диски на 100 тысяч рублей.

С сообщением о краже обратился 32-летний житель Дятьковского района. Он рассказал, что из его автомастерской пропали вещи. В воровстве он заподозрил одного из своих сотрудников, который уже несколько дней не появлялся на работе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Опасения мужчины подтвердились. Запчасти злоумышленник успел сдать в пункт приема металла за 10 тысяч рублей.

Теперь за кражу жителю Фокино грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU