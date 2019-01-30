Прямым поездам из Брянска до Москвы присвоили имя Ивана Паристого

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-30T16:14:38+03:00

Отправляются поезда из Брянска в столицу в 7.06, 13.26 и 19.10. Фото: Елена РАКОВА

Под фирменным названием будут курсировать дневные экспрессы

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Имя Ивана Паристого присвоили трем составам, курсирующим днем из Брянска в Москву. Теперь под именем железнодорожника будут ездить поезда №№ 738,740 и 742, сообщает компания-перевозчик.

Отправляются поезда из Брянска в столицу в 7.06, 13.26 и 19.10. В обратном направлении - в 6.56, 13.26 и 19.14.

Напомним, фирменный состав №100 "Иван Паристый" отменили 1 октября. Он отправлялся из нашего города поздно вечером в 23.54. В пути был около семи часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU