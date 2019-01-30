2019-01-30T15:40:03+03:00
Происшествия

В подвале пятиэтажки на улице Полесской в Брянске произошел пожар

Оказалось, загорелся матрас
Мария Дедкова
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В многоквартирном доме на улице Полесской в Брянске произошел пожар. Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 30 января, в 12.44.

На месте огнеборцы обнаружили, что горит матрас в подвале дома. Огонь удалось потушить за две минуты подручными средствами, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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