В подвале пятиэтажки на улице Полесской в Брянске произошел пожар
Оказалось, загорелся матрас
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В многоквартирном доме на улице Полесской в Брянске произошел пожар. Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 30 января, в 12.44.
На месте огнеборцы обнаружили, что горит матрас в подвале дома. Огонь удалось потушить за две минуты подручными средствами, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU