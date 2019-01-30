Шесть работ брянских фотохудожников представят в Русском музее

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-30T15:31:55+03:00

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Шесть работ пяти брянских фотографов представят на выставке «V Биеннале современной фотографии», откроется в Русском музее 31 января.

Это снимки Владимира Безгрешнова «Натюрморт со стеклом» и «Отпусти», Галины Семеновой «У монастыря», Елены Федотовской «Накануне Дня Победы разговоры о войне и жизни», Марины Свиридовой «Двери», Владимира Фроликова «В конце пути».

Все снимки, кроме работы Марины Свиридовой, сделаны в Брянской области. Свое фото художница сделала в Калужской области.

Фотоснимок Галины Семеновой сделан у стен Белобережского монастыря. На снимке Елены Федотовской - житель села Супонево, пасущий коз в старом монастырском саду. Владимир Фроликов сфотографировал старушку в Новом Городке. Владими Безгрешников представит на конкурсе сразу две работы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Владимир Фроликов сфотографировал старушку в Новом Городке.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Марина Свиридова сделала свое фото в Калужской области.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На снимке Елены Федотовской — житель села Супонево, пасущий коз в старом монастырском садуФото: пресс-служба Брянской городской администрации

Владимир Безгрешнов выставит в Русском музее сразу две своих работы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Натюрморт Владимира Безгрешникова.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU