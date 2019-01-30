Шесть работ брянских фотохудожников представят в Русском музее
Шесть работ пяти брянских фотографов представят на выставке «V Биеннале современной фотографии», откроется в Русском музее 31 января.
Это снимки Владимира Безгрешнова «Натюрморт со стеклом» и «Отпусти», Галины Семеновой «У монастыря», Елены Федотовской «Накануне Дня Победы разговоры о войне и жизни», Марины Свиридовой «Двери», Владимира Фроликова «В конце пути».
Все снимки, кроме работы Марины Свиридовой, сделаны в Брянской области. Свое фото художница сделала в Калужской области.
Фотоснимок Галины Семеновой сделан у стен Белобережского монастыря. На снимке Елены Федотовской - житель села Супонево, пасущий коз в старом монастырском саду. Владимир Фроликов сфотографировал старушку в Новом Городке. Владими Безгрешников представит на конкурсе сразу две работы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Владимир Фроликов сфотографировал старушку в Новом Городке.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Марина Свиридова сделала свое фото в Калужской области.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
На снимке Елены Федотовской — житель села Супонево, пасущий коз в старом монастырском садуФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Владимир Безгрешнов выставит в Русском музее сразу две своих работы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Натюрморт Владимира Безгрешникова.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU