2019-01-30T14:47:12+03:00
Спорт

Брянские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по восточному единоборству сетокан

Соревнования завершились на днях в Троицке
Мария Дедкова
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Сборную Брянской области представляла региональная «Спортивная Федерация «Восточного Боевого Единоборства». Фото: управление физической культуры и спорта Брянской областиСборную Брянской области представляла региональная «Спортивная Федерация «Восточного Боевого Единоборства». Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Брянские спортсмены привезли 11 наград с первенства и чемпионата ЦФО по восточному боевому единоборству сетокан. Соревнования, на которых так удачно выступили наши земляки, завершились 27 января в столичном городке Троицк. В турнире участвовали команды из Тулы, Твери, Рязани, Иванова, Владимира, Костромы, Вологды, Твери, Брянска, Москвы и Московской области.

Сборную Брянской области представляла региональная «Спортивная Федерация «Восточного Боевого Единоборства», сообщают в областном управлении физкультуры и спорта.

Почетное третье место заняли: Илья Жуков, Кашубин Илья, Владислав Капустин, Евгений Ховаев, Денис Доронин и Аретм Поспелов.

"Серебро" завоевали: Илья Лякишев и Даниил Моисеев.

Победителями в своих возрастных категориях оказались: Илья Кашубин, Александра Водопьянова, Ксения Санжарова, Мария Ларюхина, Максим Садовников ,Василий Кулинич и Алексей Певнев.

Любопытно, что поддержать наших спортсменов приехал брянский актер Андрей Кайков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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