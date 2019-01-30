В Жирятино прокуратура потребовала от коммунальщиков убрать сосульки с крыш зданий

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-30T14:20:20+03:00

Глыбы льда правоохранители заметили на здании администрации района, больницы, дома культуры и других. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Жирятино прокуратура потребовала от коммунальщиков очистить крыши зданий от наледи и сосулек. Глыбы льда правоохранители заметили на здании администрации района, больницы, дома культуры и других.

Похожая ситуация оказалась при проверке семи многоквартирных домов на улицах Сосновая и Ленина.

- Данное обстоятельство может привести к тяжелым последствиям, человеческим жертвам, нанести ущерб здоровью людей и повлечь значительные материальные потери, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор района потребовал устранить нарушения.

Правоохранители проконтролируют, как исполняют их требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU