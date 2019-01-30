2019-01-30T13:55:28+03:00
Общество

В Брянской области задержали нарушительницу границы

Иностранке запрещен въезд в нашу страну до 2021 года
Мария Дедкова
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Гражданку Украины задержали 28 января в пункте пропуска «Троебортное» во время проверки документов.Гражданку Украины задержали 28 января в пункте пропуска «Троебортное» во время проверки документов.Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ
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В Севском районе Брянской области задержали иностранку, которая пыталась незаконно попасть в нашу страну. Гражданку Украины задержали 28 января в пункте пропуска «Троебортное» во время проверки документов.

- Женщине въезд на территорию России запрещен до 10 марта 2021 года, о чем ей сообщили еще 11 мая прошлого года, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Сейчас гражданку Украины задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если жительницу соседнего государства признают виновной ей грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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