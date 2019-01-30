В Брянской области задержали нарушительницу границы
В Севском районе Брянской области задержали иностранку, которая пыталась незаконно попасть в нашу страну. Гражданку Украины задержали 28 января в пункте пропуска «Троебортное» во время проверки документов.
- Женщине въезд на территорию России запрещен до 10 марта 2021 года, о чем ей сообщили еще 11 мая прошлого года, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Сейчас гражданку Украины задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Если жительницу соседнего государства признают виновной ей грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU