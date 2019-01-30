2019-01-30T13:33:35+03:00
Происшествия

45-летний житель Белых Берегов пойдет под за убийство знакомого

Ссора, которая стала причиной трагедии, произошла во время застолья
Мария Дедкова
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45-летнего жителя поселка Белые Берега обвиняют в убийстве знакомого.

По версии следствия, вечером 14 ноября горожанин выпивал у себя дома с приятелем. Знакомые поссорились, и хозяин дома взялся за нож.

- Подозреваемый не меньше пяти раз ударил гостя, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От полученных ранений 40-летний мужчина скончался.

Оказалось, что фигурант уголовного дела уже был судим. Теперь ему грозит очередной срок. Дело в скором времени передадут в суд. Рецидив преступлений и состояние алкогольного опьянения могут расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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