В Дубровском районе 17-летнего парня будут судить за нападение с битой на знакомого
В Дубровском районе 17-летний парень избил бейсбольной битой своего давнего знакомого.
Все случилось в середине января. Как рассказал полицейским 28-летний житель Дубровки, поздним вечером на улице на него напал молодой человек с битой.
Грабитель потребовал отдать все ценное. Но ни денег, ни дорогостоящих вещей у мужчины не оказалось. Потерпевший рассказал, что где-то уже видел нападавшего.
Предполагаемым преступником оказался 17-летний житель поселка Новый Свет, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Парень находился под подпиской о невыезде из-за краж. Нападение он объяснил неприязнью к старому знакомому.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Разбой», по которой ему грозит до 10 лет колонии со штрафом. До суда несовершеннолетний будет в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU