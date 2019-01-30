В Дубровском районе 17-летнего парня будут судить за нападение с битой на знакомого

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-30T13:11:13+03:00

До суда несовершеннолетний будет в СИЗО. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как рассказал сам злоумышленник, он хотел расквитаться за старые обиды

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В Дубровском районе 17-летний парень избил бейсбольной битой своего давнего знакомого.

Все случилось в середине января. Как рассказал полицейским 28-летний житель Дубровки, поздним вечером на улице на него напал молодой человек с битой.

Грабитель потребовал отдать все ценное. Но ни денег, ни дорогостоящих вещей у мужчины не оказалось. Потерпевший рассказал, что где-то уже видел нападавшего.

Предполагаемым преступником оказался 17-летний житель поселка Новый Свет, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Парень находился под подпиской о невыезде из-за краж. Нападение он объяснил неприязнью к старому знакомому.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Разбой», по которой ему грозит до 10 лет колонии со штрафом. До суда несовершеннолетний будет в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU