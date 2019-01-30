Мэрия: обрушившееся здание на улице Красноармейской в Брянске было самостроем

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-30T12:49:33+03:00

Документов, разрешающих строительство, у владельцев не было

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Здание, которое обрушилось 29 января на улице Красноармейской в Брянске, назвали самостроем. Возводили его, как говорят городские чиновники, без разрешительных документов.

Возводить постройку начали еще весной прошлого года. Государственная строительная инспекция провела проверку. Оказалось, здание возводили незаконно, владельцев участка привлекли к административной ответственности.

В мае чиновники потребовали демонтировать самострой. Но хозяева участка, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, просьбу проигнорировали.

В июне горадминистрация обратилась в суд. Там, требования чиновников не удовлетворили.

Апелляцию рассматривают уже в Брянском областном суде.

В мае чиновники потребовали демонтировать самострой. Но хозяева участка просьбу проигнорировали.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU