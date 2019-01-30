Мэрия: обрушившееся здание на улице Красноармейской в Брянске было самостроем
Здание, которое обрушилось 29 января на улице Красноармейской в Брянске, назвали самостроем. Возводили его, как говорят городские чиновники, без разрешительных документов.
Возводить постройку начали еще весной прошлого года. Государственная строительная инспекция провела проверку. Оказалось, здание возводили незаконно, владельцев участка привлекли к административной ответственности.
В мае чиновники потребовали демонтировать самострой. Но хозяева участка, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, просьбу проигнорировали.
В июне горадминистрация обратилась в суд. Там, требования чиновников не удовлетворили.
Апелляцию рассматривают уже в Брянском областном суде.
В мае чиновники потребовали демонтировать самострой. Но хозяева участка просьбу проигнорировали.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU