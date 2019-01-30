Брянская пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-30T12:50:49+03:00

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Очередной жертвой "телефонных" мошенников стала 77-летняя жительница Брянска. Пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей.

Полицейским пожилая женщина рассказала, что еще в декабре услышала разговор двух незнакомок, которые обсуждали эффективность сеансов исцеления по телефону. Пенсионерка заинтересовалась и попросила дать ей номер "целительницы".

На том конце провода жительницу Брянска убедили, что на ней порча, снять которую можно с помощью нескольких сеансов.

- За полтора месяца потерпевшая прошла 20 «целебных» сеансов, за которые платила от 11 до 300 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Пожилая женщина успела перевести на счета мошенников почти три миллиона рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

В полиции просят брянцев рассказать своим пожилым родственникам о мошенниках и их схемах обмана. Ведь чаще всего пенсионеры становятся жертвами злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU