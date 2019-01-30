2019-01-30T12:50:49+03:00
Общество

Брянская пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей

По факту мошенничества следователи завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Очередной жертвой "телефонных" мошенников стала 77-летняя жительница Брянска. Пенсионерка перевела лже-целителям почти три миллиона рублей.

Полицейским пожилая женщина рассказала, что еще в декабре услышала разговор двух незнакомок, которые обсуждали эффективность сеансов исцеления по телефону. Пенсионерка заинтересовалась и попросила дать ей номер "целительницы".

На том конце провода жительницу Брянска убедили, что на ней порча, снять которую можно с помощью нескольких сеансов.

- За полтора месяца потерпевшая прошла 20 «целебных» сеансов, за которые платила от 11 до 300 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Пожилая женщина успела перевести на счета мошенников почти три миллиона рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

В полиции просят брянцев рассказать своим пожилым родственникам о мошенниках и их схемах обмана. Ведь чаще всего пенсионеры становятся жертвами злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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