В Брянске будут судить хулигана, стрелявшего из обреза по домам и машинам соседей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-30T10:59:43+03:00

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Хулигану из Брянска, грозит до пяти лет колонии, за то, что он из обреза ружья стрелял по домам и машинам соседей.

Трагедией едва не закончилась выходка 32-летнего жителя Большого Полпино. В ночь с 23 на 24 марта он стрелял в дома и в две припаркованные автомашины на улице Челюскинцев.

- Только благодаря случайному стечению обстоятельств никто из жителей района не пострадал, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Материальный ущерб от действий злоумышленника составил больше 112 тысяч рублей.

На брянца завели уголовное дело, которое вскоре рассмотрят в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU