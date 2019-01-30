В сети проявилось видео обрушения здания на улице Красноармейской в Брянске

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-30T10:32:34+03:00

Жертвами обрушения едва не стали два прохожих. Скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент обрушения здания на улице Красноармейской в Брянске. Судя по кадрам, жертвами едва не стали два человека, которые проходили мимо. Мужчина и женщина успели отскочить.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 29 января, на улице Красноармейской около четырех часов дня. На место выехали спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и городской администрации. Во время обрушения никто не пострадал.

Эксперты выяснят, что стало причиной ЧП, соблюдались ли технические регламенты при строительстве здания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Обрушение здания на улице Красноармейской в Брянске.Источник: vk.com, "Типичный Брянск"

ИСТОЧНИК KP.RU