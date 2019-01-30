2019-01-30T10:13:08+03:00
Происшествия

На трассе в Карачевском районе легковушка врезалась в грузовик: пострадал 73-летний автомобилист

Пенсионера с ушибами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 11.20 . Фото: УГИБДД по Брянской областиДорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 11.20 . Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Карачевском районе столкнулись легковушка и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 11.20 на 83-м километре трассы «Орел-Смоленск», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель за рулем "Ниссан Альмерра" не уступил дорогу КАМАЗу. В автоаварии 25-летний водитель большегруза не пострадал, а вот 73-летний водитель иномарки получил ушибы руки и головы.

Медики, приехавшие на место ДТП, осмотрели пенсионера и назначили лечение, после чего отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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