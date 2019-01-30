Почепский водоканал задолжал своим сотрудникам больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-30T09:40:18+03:00

Поэтому прокуратура обратилась в суд, потребовав не только вернуть деньги сотрудникам, но и заплатить компенсацию. Фото: Иван ВИСЛОВ

Работники требуют выплатить им зарплаты через суд

Изменить размер текста: A A

Почепский водоканал не выплатил полмиллиона рублей зарплаты своим сотрудникам. С требованием разобраться в ситуации работники организации обратились в прокуратуру.

После обращения правоохранители провели проверку.

- Задолженность по зарплате с 1 октября по 30 ноября превысила 565 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Этот долг организация погасила. Но вновь не выплатила деньги 21 сотруднику за ноябрь. Долг составил свыше 576 тысяч рублей.

Директору фирмы внесли представление. Но ситуация не изменилась.

Поэтому прокуратура обратилась в суд, потребовав не только вернуть деньги сотрудникам, но и заплатить компенсацию.

Заявления рассматривают в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU