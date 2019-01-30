Почепский водоканал задолжал своим сотрудникам больше полумиллиона рублей
Почепский водоканал не выплатил полмиллиона рублей зарплаты своим сотрудникам. С требованием разобраться в ситуации работники организации обратились в прокуратуру.
После обращения правоохранители провели проверку.
- Задолженность по зарплате с 1 октября по 30 ноября превысила 565 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Этот долг организация погасила. Но вновь не выплатила деньги 21 сотруднику за ноябрь. Долг составил свыше 576 тысяч рублей.
Директору фирмы внесли представление. Но ситуация не изменилась.
Поэтому прокуратура обратилась в суд, потребовав не только вернуть деньги сотрудникам, но и заплатить компенсацию.
Заявления рассматривают в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU