18-летняя сирота из Стародубского района осталась без жилья
Получить положенную по закону квартиру помогает прокуратура
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Прокуратура Стародубского района вступилась за 18-летнюю девушку из числа детей-сирот, оставшуюся без жилья.
Как оказалось, с 2011 года она состояла на жилищном учете в администрации как нуждающаяся.
- В 2016 году заявительница окончила школу интернат, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А в 2018 году вступила в брак и родила ребенка. Но квартиру, положенную по закону, сироте не предоставили.
Поэтому прокурор внес главе администрации представление, потребовав устранить нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU