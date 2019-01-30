18-летняя сирота из Стародубского района осталась без жилья

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-30T09:27:46+03:00

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Прокуратура Стародубского района вступилась за 18-летнюю девушку из числа детей-сирот, оставшуюся без жилья.

Как оказалось, с 2011 года она состояла на жилищном учете в администрации как нуждающаяся.

- В 2016 году заявительница окончила школу интернат, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А в 2018 году вступила в брак и родила ребенка. Но квартиру, положенную по закону, сироте не предоставили.

Поэтому прокурор внес главе администрации представление, потребовав устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU