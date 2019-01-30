С мая самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать три раза в неделю

СЕГОДНЯ 09:10 2019-01-30T09:10:42+03:00

Из северной столицы самолеты будут вылетать в 8.35, из Брянска - в 10.55. Фото: Марина АНТОНОВА

Кроме этого, изменится время вылета

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С 1 мая авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург будут выполнять три раза в неделю. Самолеты из нашего города будут летать не только по понедельникам и пятницам, но еще и средам, сообщают на сайте авиаперевозчика.

Кроме этого, изменится расписание рейса. Из северной столицы самолеты будут вылетать в 8.35, из Брянска - в 10.55.

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ИСТОЧНИК KP.RU