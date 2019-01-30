Из горящей квартиры в Володарском районе Брянска спасли двух человек
В многоквартирном доме на улице Клары Цеткин в Брянске произошел пожар. Сообщение о возгорании в Володарском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС во вторник, 29 января, в 20.45.
На место выехали два пожарных расчета. Оказалось, пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, сообщают в прес-службе ГУ МЧС по Брянской области. За 10 минут пожар удалось потушить. Из огня спасатели вызволили двух человек. Еще восемь - эвакуировали. Поэтому во время пожара никто не пострадал.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU