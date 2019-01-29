В Брянске наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры области

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-29T18:36:57+03:00

Им вручили удостоверения и нагрудные значки

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29 января наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры Брянской области. На прошедшем заседании областной Думы им вручили удостоверения и нагрудные значки.

Звания «Заслуженный работник образования Брянской области» удостоили Виктора Бойдарико, Татьяну Дегтяреву и Ларису Абрамову.

Заслуженными работниками культуры стали: Валентина Заболоцкая, Геннадий Соболев, Бениамин Мирзоян, Светлана Масленко, Владимир Хроменков, Любовь Сафроненкова, Владимир Силаев, Ольга Задарновская, Любовь Шевцова и Михаил Кукарцев.

Александра Михальченкова, Валерия Плотникова, Леонида Потапова и Галину Россихину отметили как заслуженных ученых Брянской области, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU