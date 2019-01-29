В Брянске наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры области
29 января наградили заслуженных ученых, педагогов и работников культуры Брянской области. На прошедшем заседании областной Думы им вручили удостоверения и нагрудные значки.
Звания «Заслуженный работник образования Брянской области» удостоили Виктора Бойдарико, Татьяну Дегтяреву и Ларису Абрамову.
Заслуженными работниками культуры стали: Валентина Заболоцкая, Геннадий Соболев, Бениамин Мирзоян, Светлана Масленко, Владимир Хроменков, Любовь Сафроненкова, Владимир Силаев, Ольга Задарновская, Любовь Шевцова и Михаил Кукарцев.
Александра Михальченкова, Валерия Плотникова, Леонида Потапова и Галину Россихину отметили как заслуженных ученых Брянской области, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU