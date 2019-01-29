2019-01-29T18:17:07+03:00
Общество

Жителей Брянска предупредили о гололедице

По прогнозам синоптиков, за окном потеплеет
Мария Дедкова
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Местами возможен туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.Местами возможен туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Брянска предупредили о непогоде 30 января. По прогнозам синоптиков, за окном потеплеет. В городе пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью небольшие, днем - умеренные. Местами возможен туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В брянской мэрии просят коммунальщиков и сотрудников управляющих компаний вовремя очищать крыши от наледи и снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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