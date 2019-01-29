Жителей Брянска предупредили о гололедице

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-29T18:17:07+03:00

По прогнозам синоптиков, за окном потеплеет

Изменить размер текста: A A

Жителей Брянска предупредили о непогоде 30 января. По прогнозам синоптиков, за окном потеплеет. В городе пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью небольшие, днем - умеренные. Местами возможен туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В брянской мэрии просят коммунальщиков и сотрудников управляющих компаний вовремя очищать крыши от наледи и снега.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU