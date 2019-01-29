2019-01-29T18:01:10+03:00
Общество

До двух лет колонии грозит жителю Унечи, сливавшему топливо с фур

Оказалось, подозреваемый уже был судим
Мария Дедкова
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27-летнего жителя Унечи подозревают в краже топлива.

По версии следствия, в конце декабря злоумышленник слил у припаркованного возле одной из городских гостиниц КАМАЗа 200 литров горючего. Тогда предполагаемый преступник действовал осторожно и не оставил никаких улик. Свидетелей происшествия также найти не удалось.

Мужчина выдал себя через две недели, когда вновь пошел на "дело". В этот раз он слил 130 литров топлива. На этот раз воришке не удалось ускользнуть, его задержали правоохранители.

Молодой человек, как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области, признался в преступлении. Унечанин рассказал, что жил неподалеку от стоянки и, возвращаясь домой, примечал отсутствие замка на горловине топливного бака.

Теперь за кражу топлива уже судимому горожанину грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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