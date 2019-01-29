В Фокинском районе Брянска построят бассейн

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-29T17:40:34+03:00

Еще один бассейн откроется в Бежице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он появится на территории за стадионом "Спартак"

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В Брянске в этом году начнется строительство еще одного бассейна. Он появится в Фокинском районе, на территории за стадионом "Спартак". Деньги на его строительство выделят из областного бюджета.

К слову, недавно стало известно, что бассейн возведут и в Бежицком районе. Он откроется в районе бывшего училища №7 на улице Нахимова, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Также в этом году начнутся работы по возведению пристроек к шести детским садам. Ясельные группы появятся в детсадах: № 53 «Зеленый огонек», № 129 «Подсолнушек», № 158 «Капелька» , № 112 «Лисичка», № 111 «Гнездышко», № 125 «Чиполлино».

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ИСТОЧНИК KP.RU