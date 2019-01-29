Дело об убийстве клинцовской школьницы рассмотрят в Брянском областном суде

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-29T16:40:48+03:00

По версии следствия, 38-летний горожанин преследовал школьницу, возвращавшуюся к себе домой. Скриншот с видео пресс-службы УМВД России по Брянской области.

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29 января заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве 15-летней школьницы в Клинцах.

Трагедия произошла около половины десятого вечера 10 октября. По версии следствия, 38-летний горожанин преследовал школьницу, возвращавшуюся к себе домой, от здания Клинцовской центральной районной больницы до дома № 13 «а» по улице Семашко.

- Злоумышленник напал на девушку, чтобы украсть телефон, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Закрыв ей рот рукой, мужчина вырвал телефон, а когда потерпевшая закричала, ударил ее ножом пять раз. Три удара в живот и грудь оказались для школьницы смертельными.

Позже телефон, а также нож со следами крови нашли в комнате общежития, где жил клинчанин.

Теперь уголовное дело горожанина рассмотрит Брянский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU