30 января жители улицы Бежицкой в Брянске останутся без воды
Здесь пройдут ремонтные работы
Без воды останутся жители домов №№3-43 и №№16-82.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на улице Бежицкой 30 января не будет воды. С 9.00 до 20.00 здесь будут проводить ремонтные работы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Без воды останутся жители домов №№3-43 и №№16-82.
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ИСТОЧНИК KP.RU