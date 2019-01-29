2019-01-29T16:05:18+03:00
Общество

30 января жители улицы Бежицкой в Брянске останутся без воды

Здесь пройдут ремонтные работы
Мария Дедкова
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Без воды останутся жители домов №№3-43 и №№16-82.Без воды останутся жители домов №№3-43 и №№16-82.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на улице Бежицкой 30 января не будет воды. С 9.00 до 20.00 здесь будут проводить ремонтные работы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Без воды останутся жители домов №№3-43 и №№16-82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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