СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-29T15:06:45+03:00

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В Брянской области откроют три боксерских ринга. Об этом рассказал депутат Николай Валуев на церемонии награждения лучших боксеров и тренеров в регионе. 29 января запланировали открыть новый ринг в детско-юношеской спортивной школе в городе Фокино. Старый ринг, меньшего размера, перенесут в другую школу бокса. После ремонта спортивных залов, боксерские ринги появятся в школе №25 в Володарском районе Брянска и школе №1 в Унече, пишет Николай Валуев в своем Инстаграм.

На встрече памятные призы и спортивную экипировку вручили победителям и призерам чемпионатов России и ЦФО, а также заслуженным брянским тренерам, чьи ученики достойно представили регион на соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU