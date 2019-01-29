2019-01-29T14:41:46+03:00
Происшествия

Пьяный брянец ударил охотничьим ножом знакомого

Тот на такси смог доехать до больницы, а там умер
Марина АНТОНОВА
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Правоохранители закончили расследовать уголовное дело.Правоохранители закончили расследовать уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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31-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомого. Следователи закончили расследовать уголовное дело.

- По версии следствия, в ночь с 28 по 29 октября прошлого года мужчина выпивал с приятелем во дворе многоквартирного дома на улице Медведева в Бежицком районе, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Они поссорились. Тогда обвиняемый принес из своей квартиры охотничий нож.

Мужчина, как выяснили правоохранители, трижды ударил своего оппонента в грудь. Потерпевший смог на такси добраться до больницы. Но раны оказались не совместимыми с жизнью. Он скончался в лечебном учреждении.

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