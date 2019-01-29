Безработный житель Суражского района на праздниках обчистил чужой подвал
25-летнего жителя Суражского района подозревают в краже из чужого подвала. В полицию обратилась 50-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что пропали шлифовальная машинка, металлическая посуда и несколько сотен рублей. Замок на двери подвала был взломан. Но когда произошла кража, она точно не знала.
- Оперативники вычислили подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался уже судимый безработный местный житель. Молодой человек признался, что проник в подвал еще на праздниках.
На задержанного завели уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.
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