Двое жителей Брянска заработали на незаконном казино 22 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-29T13:10:46+03:00

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Двоих жителей Брянска, мужчину и женщину, осудили за незаконную организацию азартных игр с помощью интернета. Виновные получили год и два года лишения свободы условно. К тому же они должны вернуть все незаконно заработанные деньги.

- В суде установили, что мужчина разместил объявление о приеме на работу продавца, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Ему позвонила женщина, которой он предложил осуществить свой преступный план.

Сотрудница должна была работать оператором в игральном зале в Фокинском районе. В ее обязанности входил допуск игроков в зал, учет полученных денег и выплата выигрышей. Женщина согласилась. В октябре прошлого года сообщники заработали не меньше 22 тысяч рублей.

Приговор преступникам пока не вступил в законную силу.

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