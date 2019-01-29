В Красногорском районе через суд потребовали снести заброшенный дом

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-29T13:03:11+03:00

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В нем давно никто не живет

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В Красногорском районе через суд потребовали снести заброшенный многоквартирный дом. Нарушения жилищного законодательства нашла районная прокуратура.

- На территории Красногорского городского поселения обнаружили аварийный двухэтажный дом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Часть жилых помещений в нем находятся в муниципальной собственности.

Жилой дом давно заброшен, в нем никто не живет. Здесь отключены газ, вода, электричество, и не работает канализация. Разрушены некоторые конструктивные части постройки: некоторые лестничные марши. Несущие конструкции сильно изношены. На первом этаже – залежи мусора. Судя по всему, в дом могут проникать люди.

Суд обязал администрацию Красногорского района обследовать заброшенный дом, чтобы признать его аварийным и подлежащим сносу. А также запретить доступ людей в опасное место. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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